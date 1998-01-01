الاولى: فوز للعبيدية وتعادل الابناء وجنين مع الاهلي وطوباس

رام الله / سما /

انتهت مساء الجمعة الجولة الاولى من مباريات الاسبوع ال 18 من دوري الدرجة الاولى الذي ينظمه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فقد جرت ثلاث مباريات على ان تستكمل مباريات الاسبوع السبت وجاء ت كالتالي :

الخضر + العبيدية

في ديربي بيت لحم فاز فريق العبيدية على فريق الخضر على ارضه وبين جمهوره في اللقاء الذي راقبه ابراهيم الحروب بالنتيجة 5/1 .

بهذا الفوز قفز "العبيدية" مؤقتا الى الترتيب الرابع برصيد 29 نقطة. اما "الخضر" فلم يتغير عليه الحال فبقي في قاع اللائحة وتجمد رصيده عند النقطة 8 .

الدقيقة 10 شهدت تقدم "العبيدية" بالنتيجة بهدف حمل توقيع مهند زواهرة، عندما استغل خطأ في العمق الدفاعي، خطف الكرة وتقدم وانفرد مع الحارس، بسهولة اسكن الكرة على يسار الحارس معانقة الشباك.

سيطر "العبيدية" على مجريات اللعب وسط هجوم ضاغط، وهو ما تكلل عن هدف ثان في الدقيقة 13 عبر لاعبه عرفات صبيح. ولم تمض سوى دقيقة حتى عاد اللاعب صبيح وأضاف الهدف الثالث.

الدقيقة 19 وقفت العارضة امام تصويبة زين صايل بعد ضربة ثابتة.

وأضاف "العبيدية" هدفه الرابع في الدقيقة 22 عن طريق نجم اللقاء عرفات صبيح عندما وصلته الكرة داخل الصندوق وبكل ثقة اودعها على يسار الحارس زاحفة الى داخل الشباك.

تحسن أداء "الخضر" قليلا وأصبح الأكثر محاولات، وأضاع فرصة محققه لتقليص الفارق عند الدقيقة 44 عندما مرر احمد عادل الكرة الى ياسر إسماعيل الذي تلاعب بالحارس، قبل ان تقطع الكرة.

الشوط الثاني، الدقيقة 52 احتسب الحكم ضربة جزاء "للخضر" ترجمها البديل عزام صلاح الى هدف.

أجمل لقطات المباراة تصويبة البديل حمد الله صبيح من خارج الصندوق، تألق الحارس في تحويلها الى ركنية.

أضاع عرفات صبيح، فرصة هدف محقق عندما امسك الكرة وتقدم بها ومن داخل الصندوق سددها جاورت القائم الأيمن للخارج "83".

هدف خامس للعبيدية في الدقيقة 85 عبر لاعبه البديل فادي حساسنة بعد ان تابع عرضية عرفات صبيح، سدد بقوة الى داخل الشباك.

حكم المباراة: للساحة عمار الصالحي وساعده يعقوب أبو تركي ورامي حلاحله ورابعا كمال أبو تركي. رقابها إبراهيم الحروب. مقيم حكام: محمد جبريل.

أبناء القدس-أهلي قلقيلية

واحتكم أبناء القدس وأهلي قلقيلية الى التعادل السلبي ، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد اريحا ، وبهذه النتيجة حصل الاهلي على النقطة "26"، وابناء القدس وصل للنقطة "21".

الشوط الاول بمجمله جاء دون المستوى المطلوب ،وسط غياب الفاعلبة الهجومية للفريقين، فيما جاءت اولى المحاولات لصالح الابناء ، من تسديدة مباغتة لعبد الله دعنا طالت كرته المرمى بقليل، فرد الاهلي من خطأ محتسب على مشارف الصندوف نفذه صالح نصرالله بكرة ارضية استقرت بين اخضان الحارس"١٢".

وتوغل ناصر صيام من الرواق اتيمن ومن حافة الصندوق اطلق كرة تصدى لها الحارس على دفعتين، واخطا المدافع ابوراس في ابعاد كرة استغلها صالح نصرالله وواجه الحارس ردايدة الذي تالق في الذود عن مرماه ،وعاد نصرالله واهدر فرصة ثانية اثر انفراده بالمرمى سدد كرة لجوار القائم

ومع بداية الشوط الثاني ، مالت الافضلية النسبية لصالح ابناء القدس، الذي كثف هجماته ،من خلال عبد الله دعنا واياد كرنز وناصر صيام، الذي حول كرة عرضية حاول معها الكرنز لكن الحارس تعامل معها بحضور،

وتحصل لاعب الابناء عبد الله دعنا على بطاقة صفراء اثر لمسه الكرة بيده، وفي الدقيقة ٦٥ تدخل القائم وحرم ابناء القدس من هدف التقدم، من تسديدة ناصر صيام.

وظهرت بعض الهجمات للاهلي بين الفينة والاخرى لكنها لم تشكل أي خطورة على مرمى الحارس ردايدة، فيما اضاع مهاجمي الابناء العديد من الفرص ، وذلك لرعونة وعدم التركيز امام المرمى، وقبل ان يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة كاد الاهلي ان يخطف نقاط اللقاء، من كرة تجاوز بها صالح نصر الله الحارس وسدد كرة على المرمى الخالي ليتدخل القائم الايسر ويصد الكرة ويحرم الاهلي من هدف الفوز.

ادار اللقاء محمد خليل وساعده اشرف زبيده ،رأفت رومه، احمد خشان رابعاً، راقب اللقاء احمد بشارات.

جنين – طوباس

وعلى إستاد الجامعة الامريكة ، اخفق فريق طوباس من العودة للصدارة ، بعد ان تعادل امام جنين بهدفين لكل منهما ليرفع طوباس رصيده الى "33" نقطة ، وجنين وصل للنقطة "22"،

ومنذ بداية اللقاء بانت نوايا الفريقين في خطف هدف السبق، خاصة من جانب طوباس ، الذي تمكن في الدقيقة "25" من هز الشباك، عن طريق مجدي عدوان، واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الاول بتقدم طوباس بهدف نظيف.

وفي الوشط الثاني ، تكللت هجمات جنين بهدف التعادل ، عن طريق اللاعب عبد الله الطبال ، لكن طوباس رد بعد "7" دقائق بهدف ثان سجله اللاعب احمد دراغمة، وفي الرمق الاخير من الوقت الاضافي المحتسب لزمن المباراة "91" ، خطف لاعب جنين احمد ابو الرب هدف التعادل.

حكم اللقاء : معاذ عوفه ، طارق الخطيب ، محمد الخطيب ورشاد الدعمة .

مقيم حكام ياسين صلاحات .