يوفنتوس يسعى لاستغلال مواجهة أياكس لحسم صفقة دي ليخت

وكالات / سما /

يأمل نادي يوفنتوس الإيطالي في استغلال مواجهته ضد أياكس الهولندي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لحسم صفقة المدافع الهولندي الواعد ماتياس دي ليخت.

وسيواجه البيانكونيري العملاق الهولندي في أمستردام يوم 10 أبريل ، وستقام مباراة الإياب في تورينو في 16 أبريل ، حيث سيواجه الفائز المنتصر من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدور نصف النهائي.

ووفقاً لـ “توتوسبورت” الإيطالية، ستحاول إدارة يوفنتوس تحقيق الاستفادة القصوى من الموقف لمناقشة توقيع محتمل مع المدافع دي ليخت.

ويبلغ دي ليخت من العمر (19 عامًا) فقط ، لكن لديه بالفعل 13 مباراة دولية مع هولندا، وهو صخرة دفاعية في في قلب دفاع أياكس.

ويواجه يوفنتوس منافسة قوية جداً من برشلونة، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان… على خدمات اللاعب وسط تقارير تؤكد انسحاب ريال مدريد من السباق بعد ضمه للمدافع البرتغالي إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي في أغلى صفقة مدافع في تاريخه والتي قدرت بـ 50 مليون يورو.

ويبقى برشلونة المنافس المباشر ليوفنتوس على خدمات دي ليخت الذي تؤكد تقارير صحفية إسبانية أن يميل للانتقال إلى النادي الكتالوني للحاق بزميله دي يونج الذي وقع في وقت سابق للنادي الإسباني على أن ينضم إليهم بداية الموسم المقبل.