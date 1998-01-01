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السبب الرئيسي وراء تدهور العلاقة بين رونالدو وبيريز

السبت 16 مارس 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السبب الرئيسي وراء تدهور العلاقة بين رونالدو وبيريز


وكالات / سما /

أزاح رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد السابق، الستار عن السبب الحقيقي والرئيسي وراء تدهور العلاقة بين كريستيانو رونالدو وفلورنتينو بيريز.

وقال كالديرون في تصريحات عبر برنامج (أدولوس): “العلاقة بين بيريز وكريستيانو كانت سيئة منذ البداية، لأنه لاعب توقيعي، الرؤساء موجودون، واللاعبون في ريال مدريد يحصلون على التقدير من قادتهم إذا كان الرؤساء مهتمين بالتقدير”.

وتابع: “استغل فلورنتينو حقيقة أنه كان على منصب الرئيس، ومن هنا كانت العلاقة سيئة بسبب كريستيانو الذي طلب من بيريز زيادة في الراتب لأنه يعتقد أنه يستحق ذلك”.

وأوضح: “الزيادة التى طلبها رونالدو بلغت 5 ملايين، وقال له بيريز لاحقاً [لديك حل بديل، أحضر 100 مليون وارحل] على اعتقاد أن لاعب بعمر الـ33 عاماً لن يدفع أحد 100 مليون للظفر بخدماته، وهي حالة شائعة من الجهل تتكرر مع فلورنتينو”.

واختتم بالقول: “فلورنتينو ينكر ذلك على كريستيانو بطرق سيئة، مما يوضح سبب العلاقة السيئة لمدة تسع سنوات، مشكلة ريال مدريد هي أن مجلس إدارتها يسمى فلورنتينو بيريز”.

#كريستيانو رونالدو

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