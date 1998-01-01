كلوب: بورتو يمثل تهديداً حقيقياً لا ينبغي الاستخفاف به

وكالات / سما /

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي عن قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي جرت اليوم الجمعة ، والتي أسفرت عن مواجهة بورتو البرتغالي.

وحذر المدرب الألماتي جميع لاعبيه من خطورة بورتو الذي اعتبر بأنه يمثل تهديداً حقيقياً لا ينبغي الاستخفاف به ، قبل أن يشير بأن تأهله إلى هذه المرحلة من دوري الأبطال يعني أن لديه قدرات كبيرة.

وقال يورجن كلوب في حوار مع موقع النادي الرسمي على شبكة الإنترنت : “ماذا يمكنني أن أقول؟ ، إنه بورتو الذي لعبنا ضده في الموسم الماضي ، لقد قدمنا مستوى وجهد كبير جداً من أجل تخطي هذا الفريق”.

وحول النتيجة التي حققها ليفربول ضد بورتو في ثمن نهائي الموسم الماضي وأجاب : “النتيجة في النهاية كانت غريبة ، كانت جيدة جداً بالنسبة لنا ولكنها غريبة ، لكن في مباراة الإياب رأينا شخصية بورتو والجودة التي يتمتع بها”.

وتابع بقوله : “لا يمكنني التفكير بأن هذه هي أفضل قرعة بالنسبة لنا لأن الأمر ليس كذلك ، إنها مجرد مواجهة أخرى أمام خصم يجب أن نستعد له بشكل جيد ، بورتو يمثل تهديداً حقيقياً لا ينبغي الاستخفاف به على الإطلاق”.