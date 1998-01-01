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رحيم ستيرلينج على قائمة أولويات ريال مدريد

السبت 16 مارس 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رحيم ستيرلينج على قائمة أولويات ريال مدريد


وكالات / سما /

أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية أن ريال مدريد جدد اهتمامه بضم نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج بعد عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق، وهو أحد المعجبين الكبار بالنجم الإنجليزي.

ويستعد ريال مدريد في الصيف القادم لوضع مبلغ بقيمة 300 مليون جنيه استرليني تحت تصرف زيدان، إذ يرتطبون بأسماء كنيمار، وإيدين هازارد، وكريستيان إريكسن…

وعاد ستيرلينج لقائمة اهتمامات ريال مدريد حيث يراقبونه عن كثب بعد أن ظهر هذا الموسم كواحد من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويثير رحيم إعجاب ريال مدريد منذ عام 2014، حيث حاولوا التعاقد معه للمرة الأولى، ومرة ​​أخرى في أغسطس الماضي عندما أرسلوا الكشافة لمتابعته عن قرب كهدف محتمل لتعزيز خطة زيدان لإعادة بناء الفريق.

اعترف زيدان أيضًا بإعجابه علنًا في الماضي ، وقال في عام 2015 “بالطبع نحن نراقبه كلاعب”.

وأحرز الإنجليزي الدولي هذا الموسم تقدماً هائلاً حيث سجل 21 هدفًا للنادي والمنتخب ، وقدم 12 تمريرة حاسمة، ويعقد عليه مانشستر سيتي آمال كبيرة في سعيهم للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ولن يكون من السهل إقناع المان سيتي بالتخلي عن صاحب (24 عامًا) ، إذ وقع عقدًا جديدًا بقيمة 300 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، حتى عام 2023 في نوفمبر الماضي.

#رحيم ستيرلينج #ريال مدريد

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