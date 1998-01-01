سولشاير يوجه رسالة تحدي لبرشلونة

وكالات / سما /

وجه مدرب مانشستر يونايتد المؤقت أولى جنار سولشاير رسالة تحدي إلى برشلونة خصمه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت القرعة الشياطين الحمر الذين أطاحوا بباريس سان جيرمان في دور 16، ضد برشلونة الذي أزاح ليون من طريقه في نفس الدور. وتلعب مباراة الذهاب في أولدترافورد في 10 أبريل، فيما يلعب الإياب في “كامب نو” في 16 أبريل.

وعلق سولشاير على هذه الموجهة بنوع من التحدي والثقة، قائلاً في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية:”نحن سعداء بالتواجد في هذا الدور، في هذه الأدوار المتقدمة لا يهم أبداً إسم الخصم الذي ستواجه، إذا كنا نرغب في الفوز بالبطولة، يجب أن نتغلب على أي فريق.”

بشأن أفضلية برشلونة بلعب مباراة الإياب على ملعبه، أضاف بثقة:”أفضل لعب مباراة الإياب في كامب نو. ربما أختلف عن 99.9 ٪ من المدربين. إذا تمكنت من الحصول على نتيجة جيدة على ملعبي، فيمكننا خارج ملعبنا التغلب على أي خصم، كما فعلنا في باريس. ”

وكان أولي جنار سولشاير أحد أبطال النهائي التاريخي لدوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ في كامب نو في عام 1999، واستعاد الذكريات مضيفاً:”لقد ذكرني بعض الأصدقاء بذلك، لقد مرت 20 عامًا.”