سلطات الاحتلال تبعد الطالبتين "زعارير" و"طوطح" عن جامعة بيرزيت

رام الله / سما /

قررت سلطات الاحتلال إبعاد الطالبتين سائدة زعارير، وعلا طوطح، عن جامعة بيرزيت، بزعم نشاطهما في الحركة الطلابية داخل الجامعة.

وتقرر إبعاد زعارير (23 عاما)، عن الجامعة مدة 4 شهور، بينما تقرر إبعاد طوطح شهرا واحدا.

وقالت سائدة، إنها تسلمت قرار الإبعاد قبل أيام، بعد استدعائها للتحقيق، واتهامها بالنشاط ضمن الحركة الطلابية في الجامعة.

وبينت زعارير أنها ترأس اللجنة الصحية التابعة لمجلس الطلبة في الجامعة، وان نشاطها مرتبط بتقديم الخدمة للطلبة فقط.

وأشارت إلى أن قرار الاحتلال سيحرمها من حضور حفل تخرجها من الجامعة، والمقرر منتصف حزيران/ يونيو القادم.

ويبدو أن قرارات الإبعاد جزء من استهداف الحركة الطلابية في الجامعة، ومنعها من ممارسة نشاطاتها في مساعدة الطلبة، لا سيما أنه تزامن مع اعتقال 6 من طلبة جامعة بيرزيت.

وسبق للاحتلال ان أصدر قرارات إبعاد مشابهة بحق طلبة من جامعات أخرى في الضفة، مثل جامعة النجاح والقدس (أبو ديس).