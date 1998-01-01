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رئيسة وزراء نيوزيلندا تتحجّب احتراما لضحايا المسجدين
السبت 16 مارس 2019 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما /
ارتدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الحجاب الإسلامي خلال زيارتها اليوم مركز “كانتربري” للاجئين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.
ووصلت أرديرن السبت إلى مدينة كرايست تشيرش التي شهدت الهجوم الإرهابي يوم أمس على المسجدين، والتقت بممثلين عن مركز اللاجئين.
وفي حديثها أعربت رئيسة الوزراء عن “التعاطف والحب لكل المجتمعات المسلمة”.
وبدأت نيوزيلندا السبت بدفن قتلاها بعد يوم من مقتل أكثر من 50 مصليا وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين على يد متطرف أسترالي، فيما وصفته أرديرن بأنه عمل إرهابي.
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