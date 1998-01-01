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الاتحاد الوطني باوروبا يدعو حماس للتوقف عن سياسة القمع بغزة

السبت 16 مارس 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الوطني باوروبا يدعو حماس للتوقف عن سياسة القمع بغزة


برلين/ وكالات /

دعا الاتحاد الوطني الفلسطيني في اوروبا حركة حماس للتوقف عن قمع المتظاهرين على الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

واضاف الاتحاد ان غياب منظومة العدالة الاجتماعية، وتفشي الفساد وارتفاع نسبة الفقر والبطالة بغزة، نتيجة فرض الضرائب وارتفاع اسعار السلع الاساسية ولا يوجد سيولة نقدية مع المواطنيين نتيجة سياسات اقتصادية خاطئة لاشخاص غير مؤهلة لادارة القطاع.

وقال الاتحاد على حركة حماس سرعة التوقف عن سياسة القمع الذي تمارسه بحق الحراك الشبابي السلمي، والتوقف عن ملاحقة وقمع المتظاهرين، والإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير.

واعتبر الاتحاد "أن سياسة البطش والقمع بحق المتظاهرين السلميين تعد انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير والتظاهر التي كفلها القانون الأساسي، وعلى قيادة حماس أن تكون إلى جانب شعبها وتعمل على حمايته وصون كرامته والا ستدخل الوضع بالقطاع في أزمة تكون محصلتها ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب".

وشدد الاتحاد على دعمه لكافة المطالب التي ينادي بها الحراك الشبابي، وهي مطالب محقة ومشروعة وعلى من يدير القطاع أن يتحمل مسؤولياته، قائلا "لقد حان الاوان لحماس أن تنصاع للمشروع الوطني الفلسطيني وأن تسلم القطاع للشرعية الفلسطينية".

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