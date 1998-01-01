الجهاد تجري انتخابات لاختيار "محافظين" بغزة

غزة / سما /

بدأت اليوم السبت، جولة جديدة من الانتخابات الداخلية لحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة لاختيار المحافظين وأعضائهم "مسؤول اقليم" على مستوى القطاع.

جاء ذلك استكمالا للانتخابات التي أجرتها حركة الجهاد الاسلامي في ايلول الماضي.

وقالت مصادر مطلعة أن الانتخابات ستبدأ في محافظتي رفح وخانيونس لاختيار المحافظ واعضائه حيث بدأت منذ ساعات الصباح وتنتهي عند 8 من مساء اليوم وتستمر الانتخابات لتشمل كافة محافظات القطاع على مدار ثلاثة ايام من الاسبوع الحالي.

وستفرز كل محافظة 7 أسماء من بينهم المحافظ و6 أعضاء آخرين لكل محافظة ويحق للمحافظ تزكية اثنين آخرين، وهذه المرة الاولى التي تجري فيها انتخابات محافظات لحركة الجهاد الاسلامي في غزة.

من جانبه، أكد د.وليد القططي على أهمية هذه الخطوة في ترسيخ مبدأ الديمقراطية في اختيار المسؤولين والمجالس التنفيذية، وتعزيز مبدأ مشاركة القواعد والكوادر في اتخاذ القرارات وتحديد سياسات الحركة.

وقال القططي ان هذه الخطوة هي استكمال لانتخابات المكتب السياسي واختيار الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي واعادة ترتيب الوضع الداخلي للحركة على أسس النظام الداخلي الجديد للحركة.