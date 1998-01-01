  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد تجري انتخابات لاختيار "محافظين" بغزة

السبت 16 مارس 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد تجري انتخابات لاختيار "محافظين" بغزة


غزة / سما /

بدأت اليوم السبت، جولة جديدة من الانتخابات الداخلية لحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة لاختيار المحافظين وأعضائهم "مسؤول اقليم" على مستوى القطاع.

جاء ذلك استكمالا للانتخابات التي أجرتها حركة الجهاد الاسلامي في ايلول الماضي.

وقالت مصادر مطلعة أن الانتخابات ستبدأ في محافظتي رفح وخانيونس لاختيار المحافظ واعضائه حيث بدأت منذ ساعات الصباح وتنتهي عند 8 من مساء اليوم وتستمر الانتخابات لتشمل كافة محافظات القطاع على مدار ثلاثة ايام من الاسبوع الحالي.

وستفرز كل محافظة 7 أسماء من بينهم المحافظ و6 أعضاء آخرين لكل محافظة ويحق للمحافظ تزكية اثنين آخرين، وهذه المرة الاولى التي تجري فيها انتخابات محافظات لحركة الجهاد الاسلامي في غزة.

من جانبه، أكد د.وليد القططي على أهمية هذه الخطوة في ترسيخ مبدأ الديمقراطية في اختيار المسؤولين والمجالس التنفيذية، وتعزيز مبدأ مشاركة القواعد والكوادر في اتخاذ القرارات وتحديد سياسات الحركة.

وقال القططي ان هذه الخطوة هي استكمال لانتخابات المكتب السياسي واختيار الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي واعادة ترتيب الوضع الداخلي للحركة على أسس النظام الداخلي الجديد للحركة.

الأكثر قراءة اليوم

صور: لليوم الثاني.. تظاهرات في غزة مناهضة لغلاء الاسعار ومواجهات مع الأمن

دحلان يوجه نداءا عاجلا لحركة حماس والمتظاهرين في غزة ويطالب مصر بالتدخل

الشعبية توجه نداءً عاجلاً لحركة حماس بغزة وهذا ما تضمنه..

النائب عن حماس يحيي موسى يدعو حركته للتخلي عن ادارة غزة

في رسالة بعثتها لمجلس الامن.. إسرائيل تتوعد بـ "قوة لا هوادة فيها" ضد الفلسطينيين بغزة

اجهزة امن حركة حماس تداهم مكتب مستشار ميلادنوف باسم الخالدي في دير البلح

جيش الاحتلال : حماس أطلقت الصاروخين اتجاه تل أبيب بالخطأ

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تبلغ ميلادينوف بعدم رغبتها في التصعيد والوفد المصري حمل اجابات محدودة لـ"حماس

اجتماع عاجل للفصائل لبحث الأوضاع بغزة في ظل قمع حراك "يسقط الغلاء"

حسين الشيخ - ارشيف

الشيخ: القيادة اجرت اتصالات للضغط على حماس لوقف قمع المواطنين

هكذا بدأت وانتهت مجزرة نيوزيلندا و 19 فلسطيني من بين الضحايا

قناة عبرية: حماس كسرت الحاجز النفسي بعد قصف "تل أبيب" ولا تصعيد مع غزة