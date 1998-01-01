الشيخ: القيادة اجرت اتصالات مع عدة دول للضغط على حماس لوقف قمع المواطنين

رام الله / سما /

قال الوزير حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ان القيادة اجرت عدة اتصالات مع دول شقيقة مؤثرة للتدخل فورا والضغط على حركة حماس لوقف اجراءاتها القمعية ضد المواطنين الأبرياء الذين يطالبون بالعيش الكريم وإلغاء الضرائب غير القانونية.

وتابع بالقول في تغريدة له على "تويتر" : " لاصوت يعلو فوق صوت الشعب " .

وكانت قد خرجت تظاهرات في مختلف محافظات قطاع غزة، الجمعة، للتنديد بغلاء الأسعار وتعدد الضرائب، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها اهالي القطاع، تعرض المواطنون لقمع شديد وضرب واعتداء.