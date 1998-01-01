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بلدية غزة تنجز صيانة 80 حفرة في شوارع المدينة

السبت 16 مارس 2019 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

استخدم قسم صيانة الطرق بدائرة الطرق والمنشآت في بلدية غزة نحو 610 مترا من بلاط " الإنترلوك " في أعمال صيانة 80 حفرة  في شوارع وطرق المدينة خلال شهر شباط /فبراير الماضي  ضمن جهوده لتأهيل الطرق وصيانتها وتسهيل حركة مرور السيارات والأفراد .

وأوضح القسم في تقريره الشهري أن أعمال الصيانة شملت شوارع مختلفة من المدينة أبرزها: شارع المنصورة بحي الشجاعية، وشارع صلاح الدين، وشارع الوحدة، وشارع جمال عبد الناصر ( الثلاثيني ) .  

وبين أن الأعمال شملت أيضاً؛ تسوية وردم ( 21) شارعا ترابياً في مناطق مختلفة من المدينة وتسوية الحفر الناتجة عن مياه الأمطار، وتنفيذ 95 جولة كشفية لطرق وشوارع المدينة لتفقد وتسجيل الحفر ثم إجراء الصيانة اللازمة لها .    

وأكدت الدائرة أنها تجري أعمال الصيانة للطرق في المدينة وفقاً لحيويتها وعدد المواطنين والسيارات المارين على الطريق، موضحة أن نقص كمية البلاط من يبطئ أعمال الصيانة في ظل حاجة العديد من الطرق للصيانة . 

وذكرت البلدية أن  العديد من طرق وشوارع المدينة تحتاج لأعمال تطوير وصيانة ولكن نقص المواد اللازمة لذلك بسبب استمرار الحصار على قطاع غزة يعيق جهود صيانة وتطوير تلك الطرق، موضحةً أنها نفذت مشاريع تطويرية لعشرات الشوارع في المدينة خلال السنوات الماضية لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور في المدينة وهي تتواصل مع جهات مانحة لتنفيذ مشاريع أخرى .

#بلدية غزة

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