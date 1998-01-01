اجتماع عاجل للفصائل لبحث الأوضاع بغزة في ظل قمع حراك "يسقط الغلاء"

غزة / سما /

قال مسؤول اللجنة السياسيّة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة إياد عوض الله ، إنّ الجبهة دعت للقاءٍ وطني عاجل مع القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة ظهر اليوم السبت لبحث مُستجدات الأوضاع، في أعقاب ما شهدته محافظات القطاع من قمع الأجهزة الأمنية للمتظاهرين.

وأضاف عوض في تصريحاتٍ صحفية، أنّ الشعبية وجّهت دعوةً لقيادات الصف الأول لكل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، لعقد لقاءٍ عاجل، من أجل تباحث أوضاع القطاع وملاحقتها قبل أن تتدهور الأمور.

وأشار، إلى أنّ الشعبية وجّهت الدعوة لعقد اللقاء الوطني تحت عنوان "حفظ كرامة الناس وصون حقوقهم" في التعبير عن آرائهم.

ونوّه، إلى أن الجبهة تبذل جهودها بشكل مستمر لحقن الدماء ومنع تدهور الأوضاع في غزة، آملًا أن يخرج لقاء الفصائل بموقف وطنيّ موحّد يُعزز تلاحم وصمود شعبنا، داعيًا الكل الوطني إلى تحمل مسؤولياته في هذه الظروف.