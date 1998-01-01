أبو مرزوق "للجهاد" : وصلني عتابكم ولا أريد تصعيدا في غزة

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في تغريدة له عبر "تويتر " : "وصلني عتاب إخوتي في الجهاد الإسلامي، وأنا أعتبر نفسي منهم لا منتقدا لهم، وقد يكون مقصدي لم يصلهم بالطريقة التي عبرت بها".



وتابع : " كنت لا أريد تصعيدا بأي حال من الأحوال؛ حتى لا تكون غزة ضحية عدوان جديد في ظل صراع انتخابي صهيوني مجرم يتسابقون فيها على الحرب".



وكان أبو مرزوق قال امس : "أحسنت كتائب القسام ببيانها المسؤول، وما كان هناك داع لاحبتنا في سرايا القدس من بيانهم التصعيدي، وذلك لتفويت الفرصة على المتربصين بكل اتفاق".

وأضاف أبو مرزوق "أن المتربصين يدفعون في اتجاه حرب ضد غزة بشراء ذمم واختراقات في صفوف المقاومة، متابعا "هذه الصواريخ السياسية والتي أطلقت والوفد الأمني في غزة يجب أن تتوقف".