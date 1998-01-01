  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنرال اسرائيلي: "يجب ان لا يبقى أي قيادي في حماس يتنفس في غزة

السبت 16 مارس 2019 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال اسرائيلي: "يجب ان لا يبقى أي قيادي في حماس يتنفس في غزة


القدس المحتلة / سما /

قال الجنرال تسفيكا فوغل القائد الأسبق للمنطقة الجنوبية في غزة إن "ما يحصل مع غزة هو نتيجة لفشل سياسي، ومن يتحمل مسؤولية التصعيد في غزة يجب أن يموت، إسرائيل اعتقدت أن الحل يكمن أمام حماس في القبة الحديدية، لكن السنوات الأخيرة أثبتت أن إسرائيل تفتقر لقيادة سياسية تحدد معالم استراتيجيتها القادمة المناسبة أمام حماس، في كل سياسة اتبعتها كانت تحقق خسارات دون توفير حلول مناسبة وناجحة".


وأضاف إنني "لو كنت صاحب قرار في تل أبيب، سأتخذ قرارا في صباح اليوم التالي بألا يبقى أي قيادي في حماس يتنفس في غزة، يجب التوقف عن قصف الأماكن الفارغة، لأن كل القيادات موجودون في الأنفاق، والقبة الحديدية أثبتت أنها سلاح تكتيكي وليس استراتيجيا".


وختم بالقول بأنه "في أي هجوم تشنه إسرائيل على حماس دون تكبيدها خسائر جدية، فإن الحركة ستعتقد أن إسرائيل مضغوطة ومأزومة، ومن المهم أن نتعلم من مصر في مواجهة الجماعات المسلحة، لأنها لا تدخل معها في تسويات سياسية، وآن لسكان إسرائيل أن يشاهدوا مباراة كرة السلة دون الهروب للملاجئ خشية من الصواريخ الفلسطينية من غزة".

الأكثر قراءة اليوم

النائب عن حماس يحيي موسى يدعو حركته للتخلي عن ادارة غزة

جيش الاحتلال : حماس أطلقت الصاروخين اتجاه تل أبيب بالخطأ

باحث سعودي للمستوطنين: قلوبنا معكم ويجب تطهير غزة من الميليشيات

أبو مرزوق: الصواريخ السياسية يجب أن تتوقف ويوجه رسالة لسرايا القدس

تل ابيب : صواريخ حماس أطلقت بالخطأ أثناء التجهيز والحركة اعتقلت مطلقيها

سيناتور أسترالي يبرر ويؤيد "مذبحة المسجدين" في نيوزلندا

صورة: رسالة وتحذير سفاح المسجدين للدولة العثمانية!

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: حماس كسرت الحاجز النفسي بعد قصف "تل أبيب" ولا تصعيد مع غزة

الشعبية وحماس

الشعبية توجه نداءً عاجلاً لحركة حماس بغزة وهذا ما تضمنه..

EBmQY

دويك: "الهيئة المستقلة" ستعيد النظر بعملها في قطاع غزة بعد الاعتداء على طواقمها

حراك

بالصور.. لليوم الثاني.. تظاهرات في غزة مناهضة لغلاء الاسعار ومواجهات مع الأمن

قصف

في رسالة بعثتها لمجلس الامن.. إسرائيل تتوعد بـ "قوة لا هوادة فيها" ضد الفلسطينيين بغزة