جنرال اسرائيلي: "يجب ان لا يبقى أي قيادي في حماس يتنفس في غزة

القدس المحتلة / سما /

قال الجنرال تسفيكا فوغل القائد الأسبق للمنطقة الجنوبية في غزة إن "ما يحصل مع غزة هو نتيجة لفشل سياسي، ومن يتحمل مسؤولية التصعيد في غزة يجب أن يموت، إسرائيل اعتقدت أن الحل يكمن أمام حماس في القبة الحديدية، لكن السنوات الأخيرة أثبتت أن إسرائيل تفتقر لقيادة سياسية تحدد معالم استراتيجيتها القادمة المناسبة أمام حماس، في كل سياسة اتبعتها كانت تحقق خسارات دون توفير حلول مناسبة وناجحة".



وأضاف إنني "لو كنت صاحب قرار في تل أبيب، سأتخذ قرارا في صباح اليوم التالي بألا يبقى أي قيادي في حماس يتنفس في غزة، يجب التوقف عن قصف الأماكن الفارغة، لأن كل القيادات موجودون في الأنفاق، والقبة الحديدية أثبتت أنها سلاح تكتيكي وليس استراتيجيا".



وختم بالقول بأنه "في أي هجوم تشنه إسرائيل على حماس دون تكبيدها خسائر جدية، فإن الحركة ستعتقد أن إسرائيل مضغوطة ومأزومة، ومن المهم أن نتعلم من مصر في مواجهة الجماعات المسلحة، لأنها لا تدخل معها في تسويات سياسية، وآن لسكان إسرائيل أن يشاهدوا مباراة كرة السلة دون الهروب للملاجئ خشية من الصواريخ الفلسطينية من غزة".