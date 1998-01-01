منخفض جوي مصحوب بأمطار

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود أن تتأثر البلاد اليوم السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً بوجه عام، وتسقط الأمطار التي تكون غزيرة أحياناً على المناطق الشمالية، وتمتد تدريجياً لباقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خلال ساعات النهار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الاثنين يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شرقية غلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.