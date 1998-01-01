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"كان" العبرية: حماس اعتقلت مطلقي الصواريخ على تل ابيب

السبت 16 مارس 2019 12:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كان" العبرية: حماس اعتقلت مطلقي الصواريخ على تل ابيب


القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة كان العبرية (الحكومية)، الجمعة ، أن الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في غزة، اعتقلت العناصر التي نفذت إطلاق الصواريخ "بالخطأ" صوب تل أبيب الخميس، وأن حماس تفاجأت بإطلاقها أكثر من الإسرائيليين أنفسهم.

ونقلت القناة عن مصدر مسؤول: "أن إطلاق الصواريخ وقع بينما كان يجتمع رئيس حماس في غزة يحيى السنوار مع الوفد المصري لإتمام تفاهمات اتفاق التهدئة مع إسرائيل".

وأشار المصدر: "أن الوفد المصري اتصل بإسرائيل وأبلغها أن الصواريخ أُطلقت عن طريق الخطأ، بينما كان عناصر القسام يعملون على صيانة صواريخ موجّهة"، متوقعاً عودة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة لمواصلة المباحثات التي تتعلق بالتهدئة بين حماس وإسرائيل.

وأكد المصدر أن السنوار وقيادة حماس معنيون بالتهدئة وعدم الانزلاق إلى حرب، وأبلغوا المصريين بذلك على أن يتم حل المشاكل الاقتصادية والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عن سقوط صاروخين أطلقا من قطاع غزة على منطقة غوش دان بمدينة تل أبيب، وهي المرة الأولى التي تتعرض للقصف منذ 5 أعوام.

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