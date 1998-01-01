الصوراني : على حماس الاعتذار وما حدث يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة معها

غزة/سما/



قال راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تصريحات له "ان حقنا وواجبنا كحقوقيين أن نكون في موقع الأحداث كي نشاهد، ونوثق من الميدان. إن عملنا لا يتم من خلف مكاتبنا فقط" موضحا " إن الاعتداء اليوم على *الزملاء المحامين جميل سرحان، وبكر التركماني،* الذّين كانا يؤديا عملهما وواجبهما، وتم استهدافهما بقصد، يبدوا أنه يؤسس لمرحلةٍ جديدة في العلاقة بين منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وسلطة حماس في غزة".



واضاف الصوراني "على حماس الإعتذار ومحاسبة كل من تورط من الأجهزة الأمنية في قمع وضرب واعتقال المواطنين الذين مارسوا حقهم الطبيعي في التظاهر السلمي وحقهم في حرية الرأي والتعبير" مطالبا " باطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً ودون تأخير وعدم الاعتراض على ممارسه شعبنا حقه في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير".



