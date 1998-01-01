  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دويك: "الهيئة المستقلة" ستعيد النظر بعملها في قطاع غزة بعد الاعتداء على طواقمها

الجمعة 15 مارس 2019 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
دويك: "الهيئة المستقلة" ستعيد النظر بعملها في قطاع غزة بعد الاعتداء على طواقمها


رام الله/سما/

 قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، في تصريح صحفي، مساء اليوم الجمعة، إن الهيئة ستعيد النظر بعملها في قطاع غزة، بعد اعتداء أجهزة "حماس" على طواقمها.

وكانت أجهزة "حماس" اعتدت بالضرب بوحشية على مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان أثناء متابعة المظاهرات في دير البلح، وعلى محامي الهيئة بكر التركماني، وصادرت هواتفهما.

وأضاف دويك أن ما فعلته "حماس" مع طواقم الهيئة في غزة هو رسالة إلى المؤسسات الحقوقية بهدف إسكات صوتها ومنعها من تغطية الأحداث، متسائلا: لماذا يتم التعامل مع المؤسسات الحقوقية بهذا الشكل؟

وتابع: "نشعر بخيبة أمل شديدة جدا وصدمة جراء التعامل مع زملائنا في القطاع بهذا الشكل"، مؤكدا أن ما يجري مع المواطن في الشارع هو الأخطر.

وأوضح أنه لأول مرة منذ تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قبل 25 سنة يتم الاعتداء على طواقمها.

وبين دويك أن اليوم شهد تصاعدا خطيرا في اعتداءات أجهزة "حماس" على المواطنين، وأن حجم الاعتداءات توسع وأخذ أشكالا خطيرة.

وقال إن نسيج المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة أصبح في خطر، خاصة بعد الزج بعناصر من "حماس" المدنيين لمجابهة المتظاهرين المحتجين، وهذا خطير جدا.

وتابع أن على "حماس" أن تقوم بمراجعة كاملة لكل مواقفها وسياستها، ولنظرتها للمجتمع الفلسطيني ولنفسها، مؤكدا أن عليها الإفراج فورا عن كافة المعتقلين.

الأكثر قراءة اليوم

100 شهيد وجريح في هجوم على مسجدين في نيوزيلاندا

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

جيش الاحتلال : حماس أطلقت الصاروخين اتجاه تل أبيب بالخطأ

باحث سعودي للمستوطنين: قلوبنا معكم ويجب تطهير غزة من الميليشيات

أبو مرزوق: الصواريخ السياسية يجب أن تتوقف ويوجه رسالة لسرايا القدس

اصابة مواطن وزوجته بجراح خطيرة .. جيش الاحتلال : قصفنا 100 هدف في قطاع غزة

صورة: رسالة وتحذير سفاح المسجدين للدولة العثمانية!

الأخبار الرئيسية

الشعبية وحماس

الشعبية توجه نداءً عاجلاً لحركة حماس بغزة وهذا ما تضمنه..

حراك

بالصور.. لليوم الثاني.. تظاهرات في غزة مناهضة لغلاء الاسعار ومواجهات مع الأمن

قصف

في رسالة بعثتها لمجلس الامن.. إسرائيل تتوعد بـ "قوة لا هوادة فيها" ضد الفلسطينيين بغزة

من حق الناس التظاهر.. النائب عن حماس يحيي موسى يدعو حركته للتخلي عن ادارة غزة

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تقرر تأجيل المسيرات اليوم بشكل استثنائي