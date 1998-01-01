  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشراوي: اعتداء أجهزة الامن على أبناء شعبنا في غزة مستهجن شعبيا ووطنيا

الجمعة 15 مارس 2019 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي: اعتداء أجهزة الامن على أبناء شعبنا في غزة مستهجن شعبيا ووطنيا


رام الله / سما /

استنكرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الجمعة،  قمع أجهزة "حماس" في قطاع غزة للمشاركين في الحراك الشبابي "بدنا نعيش"، الذين خرجوا لليوم الثاني على التوالي في عدة مواقع بالقطاع احتجاجا على ظروفهم المعيشية المتردية وعلى الغلاء والبطالة، وللمطالبة بوقف الضرائب التي فرضتها سلطة الأمر الواقع هناك.

وقالت عشراوي في بيانها،"إن اعتداء عناصر سلطة الأمر الواقع المدججين بالسلاح على المشاركين السلميين بالضرب بالهراوات، بما في ذلك الاعتداء على الصحفيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وإطلاقهم النار في الهواء لتفريقهم وترويعهم، ما أدى لإصابة العشرات منهم بجروح، إضافة لاعتقال العديد من المشاركين، وغيرها من الممارسات المنفلتة، يعد أمرا مستهجنا وغير مقبول وطنيا وشعبيا".

وأضافت: "أن هذا السلوك يشكل انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويتعارض تمامًا مع المبادئ المنصوص عليها في القانون الفلسطيني الأساسي، كما يعتبر عدوانا على السلم الأهلي وأمن المواطنين".

وطالبت عشراوي بالتوقف فورا عن هذه السلوكيات اللاأخلاقية، وتلبية مطالب المحتجين من جماهير شعبنا الصامد الذين خرجوا للمطالبة بحقهم في حياة كريمة، وعدم المساس بهم، والالتزام بمتطلبات إنهاء الانقسام والوحدة الوطنية، حفاظا على حياة ومقدرات وكرامة الشعب الفلسطيني في غزة.

#عشراوي #منظمة التحرير #حراك شعبي

الأكثر قراءة اليوم

100 شهيد وجريح في هجوم على مسجدين في نيوزيلاندا

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

عقب اطلاق الصواريخ.. الوفد الامني المصري يغادر غزة

جيش الاحتلال : حماس أطلقت الصاروخين اتجاه تل أبيب بالخطأ

باحث سعودي للمستوطنين: قلوبنا معكم ويجب تطهير غزة من الميليشيات

أبو مرزوق: الصواريخ السياسية يجب أن تتوقف ويوجه رسالة لسرايا القدس

تعقيبا على اطلاق الصواريخ.. كحلون يهدد بالعودة للاغتيالات ولا حصانة لاي شخص بغزة

الأخبار الرئيسية

الشعبية وحماس

الشعبية توجه نداءً عاجلاً لحركة حماس بغزة وهذا ما تضمنه..

حراك

بالصور.. لليوم الثاني.. تظاهرات في غزة مناهضة لغلاء الاسعار ومواجهات مع الأمن

قصف

في رسالة بعثتها لمجلس الامن.. إسرائيل تتوعد بـ "قوة لا هوادة فيها" ضد الفلسطينيين بغزة

من حق الناس التظاهر.. النائب عن حماس يحيي موسى يدعو حركته للتخلي عن ادارة غزة

جيش الاحتلال : حماس أطلقت الصاروخين اتجاه تل أبيب بالخطأ