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"العفو الدولية" تعقب على فض مظاهرات غزة المناهضة لغلاء الاسعار بالقوة!!

الجمعة 15 مارس 2019 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العفو الدولية" تعقب على فض مظاهرات غزة المناهضة لغلاء الاسعار بالقوة!!


غزة / سما/

قالت منظمة العفو الدولية "امنيتي" إن سلطات حماس في غزة اطلقت بالأمس حملة وصفتها بـ "الشرسة" ضد متظاهرين (#بدنا_نعيش) السلميين الذين طالبوا بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت المنظمة في تغريدة عبر صفحتها في موقع تويتر أن الفلسطينيين، الذين يتم قمع حقوقهم بشكل اعتيادي على أيدي الاحتلال الإسرائيلي، يجب ألا يتعرضوا إلى الوحشية والقمع من قبل إدارة حماس.

أطلقت سلطات حماس في #غزة بالأمس حملة شرسة ضد متظاهرين #بدنا_نعيش السلميين الذين طالبوا بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية. الفلسطينيون، الذين يتم قمع حقوقهم بشكل اعتيادي على أيدي الاحتلال الإسرائيلي، يجب ألا يتعرضوا إلى الوحشية والقمع من قبل إدارة حماس. pic.twitter.com/4Cn8ls1t19

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) ١٥ مارس ٢٠١٩
#العفو الدولية #حماس #قطاع غزة #غزة #الحراك الشعبي #بدنا نعيش

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