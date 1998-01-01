"العفو الدولية" تعقب على فض مظاهرات غزة المناهضة لغلاء الاسعار بالقوة!!

غزة / سما/

قالت منظمة العفو الدولية "امنيتي" إن سلطات حماس في غزة اطلقت بالأمس حملة وصفتها بـ "الشرسة" ضد متظاهرين (#بدنا_نعيش) السلميين الذين طالبوا بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت المنظمة في تغريدة عبر صفحتها في موقع تويتر أن الفلسطينيين، الذين يتم قمع حقوقهم بشكل اعتيادي على أيدي الاحتلال الإسرائيلي، يجب ألا يتعرضوا إلى الوحشية والقمع من قبل إدارة حماس.