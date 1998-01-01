تل ابيب : صواريخ حماس أطلقت بالخطأ أثناء التجهيز والحركة اعتقلت مطلقيها

القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إن التقييم الأمني الأخير أكد أن الصواريخ التي أطلقت تجاه تل أبيب الكبرى أمس الخميس، كانت بالخطأ أثناء عملية التسليح والتجهيز من قبل حماس بغزة.

وقالت موقع يديعوت أحرونوت العبري، نقلا عن تلك المصادر أن التقديرات شبه الأخيرة تؤكد تلك المعلومات بأن عملية الإطلاق بالخطأ، وأن الجيش الإسرائيلي أكد تلك المعلومات.

وزعمت قناة 14 العبرية (العاشرة سابقًا)، أن حماس اعتقلت عناصرها الذين أطلقوا تلك الصواريخ بالخطأ أثناء تجهيزها لأي معركة مقبلة.

وبحسب القناة العبرية، الوفد المصري نقل لإسرائيل عن طريق حماس تأكيدها أن الصواريخ أطلقت بالخطأ، وأن الحركة شعرت بحرج شديد وأن إطلاق الصواريخ لم يكن مخططًا له، وأن قيادة الحركة التي كانت تجتمع حينها مع الوفد المصري فوجئت بشكل كبير من عملية إطلاق الصواريخ.

وتقول القناة، إنه لو كان القصف متعمّدًا لتم ضرب مزيد من الأهداف في غزة بعد الهجوم.

وكان قد عثر اليوم على بقايا صواريخ حماس في منطقة مفتوحة في حولون جنوب تل أبيب، فيما نشرت إسرائيل القبة الحديدية في مناطق مختلفة تحسّبًا لأي طوارئ.