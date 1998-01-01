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هيئة مغربية: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الأقصى وغزة

الجمعة 15 مارس 2019 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة مغربية: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الأقصى وغزة


الرباط /سما/

دعت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، اليوم الجمعة، الحكومات العربية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف العدوان على غزة وحماية المسجد الأقصى والمقدسيين.

وأشادت الهيئة في بيانها،  بـ "صمود المقدسيين والمقدسيات والغزاويين في وجه الغطرسة الصهيونية، وجاهزية المقاومة للتصدي لعدوان الاحتلال الصهيوني الغاشم".

ودعت الشعوب العربية وعلى رأسها الشعب المغربي بكل مكوناته للنفير العام نصرة لغزة والمسجد الأقصى المبارك وتنديدا بالاعتداءات التي تطال الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى "قلق الهيئة إزاء تزايد العدوان الصهيوني على قطاع غزة والاعتداءات الأخيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك من طرف المستوطنين وقوات الاحتلال الصهيوني، من إغلاق، واقتحامات الجامع القبلي و المصلى المرواني ومسجد قبة الصخرة".

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