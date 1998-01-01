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النقابة تدين قمع أجهزة الأمن بغزة للصحفيين وتطالب حماس بالاعتذار للجسم الصحفي

الجمعة 15 مارس 2019 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقابة تدين قمع أجهزة الأمن بغزة للصحفيين وتطالب حماس بالاعتذار للجسم الصحفي


غزة / سما /

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، مواصلة اجهزة حماس في غزة اعتداءاتها وقمعها الوحشي للصحفيين والمتظاهرين ضد الجوع والقهر لليوم الثاني على  التوالي.

واعتبرت النقابة أن ما يجري يعكس سلوكا بوليسيا في التعامل مع نبض الشارع، ويشيطن عمل الصحفيين الذين يغطون بمهنية مجريات الأحداث .

واكدت النقابة أن الاعتداء اليوم على الزميل الصحفي محمود اللوح، مراسل إذاعة صوت الشعب، أثناء تغطيته للتظاهرة السلمية في دير البلح وسط القطاع، واقتحام منزل الزميل اسامه الكحلوت واعتقاله وتكسير اثاث بيته ومعدات العمل الصحفي الخاصة به، واعتداءات الامس التي طالت ثلاثة صحفيين هي علامة سوداء جديدة تضاف لسجل القمع والاعتداءات المدانة على حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي.

وطالبت حركة حماس باعتبارها سلطة الأمر الواقع في غزة بمحاسبة الفاعلين جديا، وتقديم اعتذار الى الجسم الصحفي، والكف عن هذه الممارسات البوليسية.

#نقابة الصحفيين #غزة #قطاع غزة #الصحفيين

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