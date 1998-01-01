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ستكون حاضرة بقوة.. اشتيه: لدينا رؤيا شاملة للنهوض بكافة مناحي الحياة في غزة

الجمعة 15 مارس 2019 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ستكون حاضرة بقوة.. اشتيه: لدينا رؤيا شاملة للنهوض بكافة مناحي الحياة في غزة


رام الله / سما /

قال محمد اشتيه رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، أنه يضع محافظات الوطن الجنوبية ضمن أولويات عمل حكومته الجديدة على اعتبار أنها الرئة الثانية لدولة فلسطين التي لن تقوم بدونها - كما يؤكد على ذلك دائما الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من قيادات وأبناء حركة فتح من غزة المقيمين في رام الله.

وأوضح اشتية أن لديه رؤيا شاملة للنهوض بكافة مناحي الحياة في غزة بالتوازي مع المحافظات الشمالية ، على اعتبار أن وحدة الوطن الجغرافية من أهم الأسس التي ستقوم عليها دولتنا الفلسطينية العتيدة.

وأكد اشتية أنه يقدر حجم المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في محافظات غزة بسبب الانقسام ، والذي سنعمل بكل طاقتنا ومع الجميع من اجل إنهائه ،كخطوة أولى عل طريق توحيد شطري الوطن، والانطلاق نحو البناء.

وأشار رئيس الوزراء المكلف،الى أن كم المشاكل التي تعاني منها غزة يحتاج لتضافر كافة الجهود المخلصة لمواجهتها وإيجاد الحلول الملائمة لها.

#محمد اشتيه #الحكومة الفلسطينية #رئيس الوزراء المكلف #غزة #قطاع غزة

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