الخارجية: نتابع أوضاع جاليتنا في نيوزلندا

رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، "الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المصلين المسلمين في مسجدين في نيوزيلندا، والذي راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح".

واعتبرت الوزارة في بيانها، "أن هذا الإرهاب امتداد وترجمة لثقافة الكراهية والعنصرية والتطرف".

وأكدت، "أن دولة فلسطين تقف إلى جانب نيوزيلندا بمواجهة هذه المحنة، وتعبر عن ثقتها بقدرتها قيادة وحكومة وشعبا على مواجهة هذه المحنه ومن يقف خلفها، وتتقدم بتعازيها ومواساتها إلى عائلات الضحايا وأسرهم وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأوضحت وزارة الخارجية أنها "تتابع الوزارة باهتمام بالغ تفاصيل هذا الاعتداء الإجرامي من خلال بعثتها لدى استراليا ونيوزيلندا، وتتواصل معها للاطمئنان على سلامة الجالية الفلسطينية والعربية المتواجدة هناك".