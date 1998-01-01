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في رسالة بعثتها لمجلس الامن.. إسرائيل تتوعد بـ "قوة لا هوادة فيها" ضد الفلسطينيين بغزة

الجمعة 15 مارس 2019 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
في رسالة بعثتها لمجلس الامن.. إسرائيل تتوعد بـ "قوة لا هوادة فيها" ضد الفلسطينيين بغزة


القدس المحتلة / سما /

توعدت إسرائيل في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، باستخدام "قوة لا هوادة فيها" ضد الفلسطينيين، ردًا علي إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مدينة تل أبيب.

جاء ذلك بحسب ما ورد في الرسالة التي وزعها المندوب الإسرائيلي الدائم لدي الأمم المتحدة السفير "داني دانون" على الصحفيين بمقر المنظمة الأممية بنيويورك.

واتهمت إسرائيل حركة حماس في قطاع غزة بالمسؤلية عن إطلاق الصاروخين مساء الخميس.

وطالب "دانون" مجلس الأمن بأن "يشجب حماس لإطلاقها الصواريخ على إسرائيل والاعتراف بها كمنظمة إرهابية".

وأردف: "ستتخذ إسرائيل كل الإجراءات اللازمة لحماية نفسها ومواطنيها"، معتبرا أن حماس "تحاول إيذاء إسرائيل وستواجه بقوة لا هوادة فيها".

وشنت طائرات ومروحيات تابعة لجيش الاحتلال غارات على نحو 100 هدف تابع لـ "حماس" في قطاع غزة خلال ساعات فجر الجمعة، ردًا على استهداف تل أبيب مساء الخميس.

يأتي ذلك، بينما نفت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، في بيان، مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل. ولفتت الحركة إلى أن تلك الصواريخ جرى إطلاقها "في الوقت الذي كان يُعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة حماس والوفد الأمني المصري حول التفاهمات الخاصة بقطاع غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد مساء الخميس أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين على الأقل فوق منطقة تل أبيب الكبرى، أطلقا من القطاع، ودوت صافرات الإنذار قبل ذلك بالمنطقة لدقائق.

وحسب عدة وسائل إعلام عبرية، انطلقت صفارة الإنذار في تل أبيب ومحيطها، وسُمع صوت انفجارات.

#اسرائيل #حماس #اطلاق صواريخ #تل ابيب #مجلس الامن

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