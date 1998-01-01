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التجمع الصحفي الديمقراطي يُدين اعتداء الأمن في غزة على مراسل صوت الشعب

الجمعة 15 مارس 2019 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
التجمع الصحفي الديمقراطي يُدين اعتداء الأمن في غزة على مراسل صوت الشعب


غزة / سما /

أدان التجمع الصحفي الديمقراطي، اليوم الجمعة، اعتداء عناصر الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ، على الصحفي محمود اللوح مراسل إذاعة صوت الشعب ، خلال تغطيته الأحداث المؤسفة التي جرت في مظاهرةٍ احتجاجيّة شعبية انطلقت بمدينة دير البلح ، عصر الجمعة .

واعتبر التجمع أن هذا الاعتداء جريمةً جديدة يُضاف إلى سجل الأجهزة الأمنية التي هاجمت الصحفيين الذين لهم الحق في تغطية التظاهرات وأية فعاليات تتم في القطاع دون قيود أو ملاحقات .

وأكد التجمع على أهمية دور الصحفيين وعملهم كسلطةٍ رابعة لرصد الإنتهاكات التي تتم بحق المواطنين ، من الإحتلال أو السلطات في غزة والضفة سواء ، داعيًا في هذا السياق ، الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لاحترام حرية العمل الصحفي وإطلاق العنان لأقلام وكاميرات الإعلاميين في أرجاء القطاع .

وشدد التجمع الصحفي الديمقراطي على أهمية الالتزام بنص المادة 19 من القانون الفلسطيني الأساس التي تؤكد على أنه " لا مساس بحرية التعبير ".

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