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طالبت بمحاسبة المسؤولين عن قمع التظاهرات

حنين زعبي مخاطبة "حماس": إمّا أن تكوني في صف شعبك أو ترفعي عليه العصا

الجمعة 15 مارس 2019 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
حنين زعبي مخاطبة "حماس": إمّا أن تكوني في صف شعبك أو ترفعي عليه العصا


غزة / سما/
وجهت النائب في (الكنيست)، حنين زعبي، رسالة إلى حركة حماس، على إثر قمع امنها لمسيرات طالبت بوقف الضرائب ومنددة بغلاء الأسعار في قطاع غزة. 
وقال زعبي عبر حسابها على (فيسبوك): إن "على حماس أن تختار بين أن تكون في صف شعبها وبين أن ترفع عليه عصيها".
وأضافت: "المقاومة هي للعدو وإن وُجّهَت القوة ضد شعبها عندها نكون بصدد قمع سيعمل الناسُ على محاربته".

وتابعت زعبي: "لقد احتوى الغزيون المقاومة وصمدوا أمام عدوّهم في عدة حروب واعتداءات دعماً وتماهياً معها، ولم يفرّقوا بين المقاومة وبين الناس، المقاومة هي مقاومة الشعب وباسم الشعب".

وأضافت "لا يعقل ولا يمكن أن يتم اعتقال منظمي المسيرات والداعين لها، ولا أن يهاجم المتظاهرون ولا أن تفضى المظاهرات بالقوة مهما كان شعارها، الحياة الكريمة التي رُفِع شعارُها أثناء المظاهرات هي من يجعل هذا الشعب البطل يحتضن مقاومته" مطالبة بمحاسبة ومحاكمة المسؤولين ومن أعطى الأوامر ومن نفّذ.

 

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