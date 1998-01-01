شهيدان أردنيان و8 مصابين بالهجوم الإرهابي في نيوزلندا

عمان /سما/

أعلن سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، اليوم الجمعة، استشهاد مواطنين أردنيين وإصابة 8 مواطنين اردنيين اخرين، خلال الاعتداء الارهابي على مسجدين في نيوزلندا.

وأوضح القضاة، أن مركز عمليات وزارة الخارجية وبالتنسيق مع السفارة الاردنية في استراليا يقوم بمتابعة الأوضاع الصحية للمصابين والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية الكاملة.

وأضاف مدير مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن عدد الضحايا الاردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزلاندا قد ارتفع الى شهيدين. وانه تم ابلاغ ذويهم، ولا زالت سفارتنا في استراليا تتابع الأحداث هناك.