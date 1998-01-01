حماس تستنكر الهجوم الارهاربي على مسجدين في نيوزلندا

غزة / سما /

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم ضد المصلين في مساجد نيوزيلندا في مدينة كريست تشيرش، والذي راح ضحيته 50 مصليا.

وقالت حماس في بيانها، "إن هذا الهجوم الآثم يؤكد مرة أخرى أن الإرهاب لا دين ولا وطن له، وإنما هو عقيدة يرعاها ويدعمها كل من ينشر خطاب الكراهية والحقد بين البشر، كما تفعل الإدارة الأمريكية الحالية".

وأوضحت "أن الشعب الفلسطيني أكثر الشعوب معاناة من الإرهاب الذي يمارسه الصهاينة أفرادا وجماعات، وقبل أيّام فقط مرت علينا الذكرى الخامسة والعشرون للاعتداء الإرهابي على المصلين في المسجد الإبراهيمي في الخليل، وراح ضحيته أكثر من 29 فلسطينيا، وجرح العشرات".

وقدمت حماس التعازي لأسر الضحايا، والدعاء بالشفاء للجرحى، "وإننا نطالب السلطات النيوزلندية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقاع أقسى العقوبات على الإرهابيين ومن يقف وراءهم، وعمل كل ما يلزم لحماية دور العبادة".

وطالبت حركة حماس، المجتمع الدولي بكل مكوناته من دول ومؤسسات بإدانة هذا الحدث الخطير، واتخاذ كل الخطوات لمواجهة ثقافة الكراهية ومَن ينشرونها حول العالم، وفي مقدمتهم "الكيان الصهيوني".