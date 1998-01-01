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قناة إسرائيلية: إيران اخترقت هاتف غانتس رئيس الأركان السابق

الجمعة 15 مارس 2019 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية: إيران اخترقت هاتف غانتس رئيس الأركان السابق


القدس المحتلة/سما/

: ذكرت محطة تلفزيون إسرائيلية الخميس أن جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) يشتبه في أن إيران تمكنت من اختراق الهاتف المحمول لبيني غانتس أقوى منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات التي ستجرى في التاسع من أبريل نيسان.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن غانتس، وهو رئيس أركان سابق، أُبلغ بالاختراق قبل خمسة أسابيع وأضاف أن شين بيت يعتقد أن المخابرات الإيرانية تمكنت من الوصول لمعلومات شخصية ومراسلات لغانتس.
ورفض شين بيت التعليق، فيما قلل حزب غانتس (الأزرق والأبيض) الذي ينتمي للوسط ويتقدم على حزب “اليكود” المحافظ بزعامة نتنياهو في استطلاعات للرأي، من أهمية أي اختراق للأمن القومي مشيرا إلى أن القصة سربت عمدا.
وقال الحزب في بيان “ينبغي التأكيد على أن الواقعة المذكورة حدثت بعد نحو أربع سنوات من إنهاء غانتس لفترة خدمته رئيسا للأركان وتوقيت نشرها الآن يثير العديد من التساؤلات”.
وأكد متحدث باسم الليكود “لا علاقة لنا بذلك”.
وكان نتنياهو قد أشار في مؤتمر عن أمن الإنترنت في يناير كانون الثاني إلى أن “إيران تهاجم إسرائيل بشكل يومي”.

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