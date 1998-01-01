غزة مفاجآت مبهمة وصواريخ مفاجئة؟! د. محمد جميعان

بشكل مفاجئ وباعتراف اسرائيلي اعلنت انها لم تتوفر لديها معلومات مسبقة او تحذير او مؤشر مسبق حول اطلاق الصاروخين على تل ابيب..

ولكن حماس والجهاد تسارع نفي مسؤوليتهما عن اطلاق الصاروخين رغم وجود غرفة عمليات مشتركة لكافة الفصائل في غزة..

الملفت للنظر ان الاطلاق جاء في اعقاب مغادرة الوفد المصري غزة الذي كان يجري مفاوضات مع حماس هناك؟!

وكذلك فان الصواريخ كبيرة و ليست قذائف هاون او قصيرة المدى انما طويلة المدى وذات حجم كبير يصعب تهريبها لغزة بشكل فردي..؟!

المفاجأءة او ربما السيناريو تحدث الاعلام الاسرائيلي نفسه بان القبة الصاروخية الحديدية لم تعمل كالعادة في مواجهة او اسقاط الصواريخ ؟!

وهنا تقوم حماس باخلاء مواقعها المعروفة على الفور وتعلن حالة النفير..

واسرائيل تعلن وبعد مداولات ومشاورات امنية وعسكرية وسياسية بانها سترد بشكل واسع وقوي دون حرب مواجهة شاملة؟!

اذن مالذي يمكن فهمه؟

الامر جد الجد وليس بالهزل وليس سهلا او طارئا ما جرى و يجري كما ارى على الاقل.

ارى احد امرين؛

الاول ؛ ان ما يجري سيناريو اسرائيلي اعد مسبقا لاستهداف غزة وتدمير مخزون الاهداف الذي اصبح مترعا ومرعبا لاسرائيل وربما ايضا لتحقيق هدف اخر في غاية الاهمية وهو للتغطية على اجراءات الاعلان عن صفقة العصر وتداعياتها..

الثاني ؛ ان هناك مفاجآت من المقاومة مقصودة وهو ما يمكن اعتباره سيناريو جديد بالمبادءة بقصف اسرائيل سيما تل ابيب لاعتبارات تصعيدية تهدف لرفع الحصار وربما ايضا بالمقابل لايقاف او وضع حد لصفقة العصر سيما انها كانت في محادثات مع وفد مصري لا نعلم مضامينها.

وفي كل الاحوال نحن امام ساعات مليئة بالمفاجآت ان لم تسعفها تدخلات دولية مقصودة او غير مقصودة.

كاتب اردني

drmjumian7@gmail.com