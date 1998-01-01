الفلسطينيون يؤدون صلاة الغائب في الأقصى وغزة على ضحايا المسجدين

القدس المحتلة/سما/

أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الغائب في المسجد الأقصى وفي قطاع غزة ، اليوم الجمعة، على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا.

وأدان الشيخ محمد حسين، خطيب المسجد الأقصى ومفتي القدس والديار الفلسطينية، الهجوم ووصفه بالارهابي.

وكان الهجوم استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، الجمعة، ما أودى بحياة 49 وإصابة العشرات.

وقال الشيخ حسين "نترحم على ارواح جريمة الارهاب في نيوزيلاندا التي راح ضحيتها عشرات الشهداء وعشرات الجرحى" مستنكرا ايضا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومدينة القدس الشرقية.

وقال ان "المسجد الاقصى للمسلمين وحدهم ولا يخضع للمفاوضات او المساومات" موضحا" نستنكر ونرفض اي اجراء اسرائيلي ضد المسجد الاقصى".

وفي أغلب مساجد قطاع غزة أدى المواطنون، ظهر الجمعة، صلاة الغائب على ضحايا الجريمة الإرهابية.

وأعربت وزارة الأوقاف، في بيان، عن إدانتها للجريمة الإرهابية، مطالبة السلطات النيوزلندية بمحاسبة المتطرف منفذ الهجوم والجهة التي تقف خلفه.

ومنذ ساعات فجر اليوم الجمعة تسود حالة من الذهول انحاء الأراضي الفلسطينية مع توارد الأنباء عن تفاصيل المجزرة.



