  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الفلسطينيون يؤدون صلاة الغائب في الأقصى وغزة على ضحايا المسجدين

الجمعة 15 مارس 2019 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفلسطينيون يؤدون صلاة الغائب في الأقصى وغزة على ضحايا المسجدين


القدس المحتلة/سما/

أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الغائب في المسجد الأقصى وفي قطاع غزة ، اليوم الجمعة، على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا.

وأدان الشيخ محمد حسين، خطيب المسجد الأقصى ومفتي القدس والديار الفلسطينية، الهجوم ووصفه بالارهابي.

وكان الهجوم استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، الجمعة، ما أودى بحياة 49 وإصابة العشرات.

وقال الشيخ حسين "نترحم على ارواح جريمة الارهاب في نيوزيلاندا التي راح ضحيتها عشرات الشهداء وعشرات الجرحى" مستنكرا ايضا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومدينة القدس الشرقية.

وقال ان "المسجد الاقصى للمسلمين وحدهم ولا يخضع للمفاوضات او المساومات" موضحا" نستنكر ونرفض اي اجراء اسرائيلي ضد المسجد الاقصى".

وفي أغلب مساجد قطاع غزة أدى المواطنون، ظهر الجمعة، صلاة الغائب على ضحايا الجريمة الإرهابية.
وأعربت وزارة الأوقاف، في بيان، عن إدانتها للجريمة الإرهابية، مطالبة السلطات النيوزلندية بمحاسبة المتطرف منفذ الهجوم والجهة التي تقف خلفه.
ومنذ ساعات فجر اليوم الجمعة تسود حالة من الذهول انحاء الأراضي الفلسطينية مع توارد الأنباء عن تفاصيل المجزرة.

الأكثر قراءة اليوم

ريشت كان: "اسرائيل" بعثت برسالة لحماس عبر الوفد الامني المصري وهذا مفادها...

اطلاق صواريخ من غزة بإتجاه تل أبيب و 50 اصابة بالهلع ونتنياهو يدعو لاجتماع عاجل

بالفيديو- اصابات واعتقالات خلال قمع الامن بغزة لاحتجاجات ضد الغلاء

صور ..فلسطينيون ضمن الشهداء .. 100 شهيد وجريح في هجوم على مسجدين في نيوزيلاندا

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

عقب اطلاق الصواريخ.. الوفد الامني المصري يغادر غزة

يديعوت: حماس قد توجه النار نحو" اسرائيل" لتتعامل مع حراك الاسعار بغزة

الأخبار الرئيسية

النائب عن حماس يحيي موسى يدعو حركته للتخلي عن ادارة غزة

كوشنر وغرينبلات

لقاءات مكثفة يقودها كوشنر وغرينبلات بخبراء ومجموعات مؤثرة استعداد لطرح "صفقة القرن"

5c8b1f79d43750571b8b45cc

صور ..فلسطينيون ضمن الشهداء .. 100 شهيد وجريح في هجوم على مسجدين في نيوزيلاندا

جيش الاحتلال : حماس أطلقت الصاروخين اتجاه تل أبيب بالخطأ

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تقرر تأجيل المسيرات اليوم بشكل استثنائي