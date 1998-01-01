رد "اسرائيل" مثير للشفقة.. بينت لـ "نتنياهو": أعطني مقاليد الأمن وسأتعامل مع حماس

القدس المحتلة / سما /

عقب وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، على رد اسرائيل حول اطلاق الصواريخ من غزة مساء امس باتجاه منطقة غوش دان بتل ابيب.

وقال نفتالي بينيت في تغريده عبر حسابه على موقع تويتر، إن الرد الإسرائيلي "لم يطلقوا علينا عمداً" هو أمر مثير للشفقة.

وأضاف: نتنياهو رئيس وزراء رجل دولة جيد ، لكن سياسته تجاه حماس والإرهابيين قد فشلت.

وتابع: لقد توقفت حماس عن الخوف منا، الناصب للبطارية والملقم لها والمطلق من حماس ، كلهم لا يخافون منا، وهنا المشكلة. مستطردا "أعطني مقاليد الأمن وسأتعامل مع حماس".