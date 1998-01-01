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إصابة شاب خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الجمعة 15 مارس 2019 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم


قلقيلية / سما /

أصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة قرية كفر قدوم الاسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما لصالح مستوطني "قدوميم"، والتي انطلقت اليوم نصرة للقدس.

وقال مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، إن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية بعد انطلاق المسيرة، ولاحقوا الشبان وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الصوت مما أدى الى اصابة شاب بعيار "مطاطي" في الظهر عولج ميدانيا.

ولفت شتيوي إلى أن المئات من ابناء القرية انطلقوا في مسيرتهم الاسبوعية بدعوة من حركة "فتح نصرة للمسجد الاقصى وتضامنا مع المرابطين فيه لحمايته من اقتحامات المستوطنين المتكررة.

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