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رئيس البرلمان العربي يدين هجوم نيوزلندا الإرهابي

الجمعة 15 مارس 2019 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس البرلمان العربي يدين هجوم نيوزلندا الإرهابي


القاهرة /سما/

أدان مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الغادر الجبان الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، وأدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 50 مصليا.

وقال السلمي، إن هذه الأعمال الإرهابية الغادرة والجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية عنصرية، تُعد جريمة بشعة تنافي كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، وتنم عن كراهية بغيضة وتمييز عنصري ضد المسلمين.

وطالب رئيس البرلمان العربي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المساجد والضرب بيد من حديد على من يحاولون تهديد الوئام الاجتماعي ومن يقف ورائهم، والتصدي بكل حزم للدعوات العنصرية وخطابات الكراهية ضد المسلمين، مؤكدًا ضرورة تكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب، بما يسهم في وضع حد للداعمين له، ومحاصرة عناصره الإجرامية، وتجفيف منابع تمويله، وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة.

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