طاقم من حكام النخبة الفلسطيني يقود عدة مباريات آسيوية

رام الله / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن طاقماً من حكام النخبة الفلسطيني المتمثل في براء أبو عيشة، أمين الحلبي، عبد السلام حلاوة، هبة سعدية، سيقود عدة مباريات آسيوية خلال الفترة القادمة بتكليف من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واجتاز ثلاثة من الحكام الفلسطينيين المنتسبين لأكاديمية الحكام الأسيوية اختباراتهم النظرية والعملية في مقر الأكاديمية في كوالالمبور.

من جهة أخرى، نظمت دائرة الحكام بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تدريبات عملية للحكام المستجدين والعاملين في منطقتي الجنوب والشمال، يومي 12 و13 من الشهر الجاري، على ملعب الحسين بالخليل، وملعب نابلس على التوالي.