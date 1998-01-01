  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

طاقم من حكام النخبة الفلسطيني يقود عدة مباريات آسيوية

الجمعة 15 مارس 2019 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
طاقم من حكام النخبة الفلسطيني يقود عدة مباريات آسيوية


رام الله / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن طاقماً من حكام النخبة الفلسطيني المتمثل في براء أبو عيشة، أمين الحلبي، عبد السلام حلاوة، هبة سعدية، سيقود عدة مباريات آسيوية خلال الفترة القادمة بتكليف من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واجتاز ثلاثة من الحكام الفلسطينيين المنتسبين لأكاديمية الحكام الأسيوية اختباراتهم النظرية والعملية في مقر الأكاديمية في كوالالمبور.

من جهة أخرى، نظمت دائرة الحكام بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تدريبات عملية للحكام المستجدين والعاملين في منطقتي الجنوب والشمال، يومي 12 و13 من الشهر الجاري، على ملعب الحسين بالخليل، وملعب نابلس على التوالي.

#الحكام

الأكثر قراءة اليوم

ريشت كان: "اسرائيل" بعثت برسالة لحماس عبر الوفد الامني المصري وهذا مفادها...

اطلاق صواريخ من غزة بإتجاه تل أبيب و 50 اصابة بالهلع ونتنياهو يدعو لاجتماع عاجل

بالفيديو- اصابات واعتقالات خلال قمع الامن بغزة لاحتجاجات ضد الغلاء

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

صور ..فلسطينيون ضمن الشهداء .. 100 شهيد وجريح في هجوم على مسجدين في نيوزيلاندا

موقع عبري: "إسرائيل" ترفض معظم مطالب حماس ولهذا السبب.. غزة لن تحصل على شئ منها

عقب اطلاق الصواريخ.. الوفد الامني المصري يغادر غزة

الأخبار الرئيسية

5c8b1f79d43750571b8b45cc

صور ..فلسطينيون ضمن الشهداء .. 100 شهيد وجريح في هجوم على مسجدين في نيوزيلاندا

الحزب الحاكم في الجزائر يتخلى عن بوتفليقة ومظاهرات تطالب برحيله

جيش الاحتلال : حماس أطلقت الصاروخين اتجاه تل أبيب بالخطأ

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تقرر تأجيل المسيرات اليوم بشكل استثنائي

سرايا القدس تعلن رفع الجهوزية والنفير العام في صفوف مقاتليها