مكاتب المراهنات ترشح مانشستر سيتي للفوز بلقب دوري الأبطال

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مانشستر سيتي هو المرشح الأول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بحسب مكاتب المراهنات، متقدماً على برشلونة الذي حل في المرتبة الثانية.

وسنشهد اليوم الجمعة إجراء قرعة ربع نهائي دوري الأبطال التي ستحدد 4 مباريات قوية، والفرق التي تأهلت لهذا الدور هي أياكس، توتنهام، مانشستر يونايتد، بورتو، يوفنتوس، مانشستر سيتي برشلونة وليفربول.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن قيمة الرهان على تتويج السيتيزنز باللقب هو الأقل بين الفرق الثمانية، مما يعني أن شركات المراهنات ترشحه للظفر بكأس أم الاذنين للمرة الأولى في تاريخه.

شركات المراهنات هي من تحدد قيمة الرهان على فريق معين، وكلما كان الرهان منخفض، يعني ذلك أنه مرشح للفوز، والعكس صحيح أيضاً، ووصلت قيمة الرهان على تتويج مانشستر سيتي باللقب 3.25 يورو لكل يورو فقط.

وحل برشلونة في المرتبة الثانية في قائمة المرشحين، ويبلغ الرهان عليه 4.33 يورو لكل يورو، يليه يوفنتوس بـ5 يورو لكل يورو، ثم ليفربول بـ6 يورو لكل يورو.

المركز الأخير كان من نصيب بورتو البرتغالي، ووصل الرهان عليه إلى 81 يورو لكل يورو، مما يعني أنه لو قام شخص بالرهان عليه مقابل مبلغ 100 يورو، وتمكن الفريق البرتغالي من التتويج باللقب، فسوف يربح هذا الشخص من شركات المراهنات 8100 يورو.