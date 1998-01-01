وكيل أعماله : هذه هي المشكلة بين جاريث بيل وزيدان

وكالات / سما /

صرح جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بأن اختلاف طرق اللعب هي السبب الرئيسي في المشاكل التي حدثت بين بيل والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مشيرًا إلى أن بيل سيتخذ قراره النهائي بشأن استمراره مع المرينجي في الصيف.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن مساء يوم الاثنين الماضي عن عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتولي تدريب المرينجي من جديد، خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وفي ولاية زيدان الأولى، لم يحصل الويلزي جاريث بيل على الفرصة كاملة مع المدرب الفرنسي، وعودته تعني بأن بيل لن يستمر مع الفريق في الموسم المقبل.

وتحدث وكيل أعمال جاريث بيل حسب شبكة “سكاي سبورتس” قائلاً “بيل سيستمر مع الريال؟ نعم، لم لا؟ بيل يرغب في إنهاء مشواره الكروي مع ريال مدريد“.

وأضاف “ولكن إذا لم تسير الأمور بالشكل الصحيح، بعدها سنرى ما الذي سنفعله، ولكن حتى هذه اللحظة، فإن بيل سعيد للغاية بتواجده مع الريال، وسيتحدث مع زيدان عن دوره مع الفريق، وبعدها نتخذ قرارنا في نهاية الموسم”.

وتابع “جاريث بيل يرغب في اللعب بطريقة معينة، وزيدان يريده أن يلعب بطريقة أخرى، وهذه هي سبب المشكلة، حيث أصبحت الأمور أسوأ بكثير بعد فترة”.

وأكمل “أعتقد أنك إذا سمحت لبيل باللعب بالطريقة الذي يريدها، وجعلته يشارك بصفة مستمرة، فإنه سيقدم مستويات رائعة لأنه لا يزال لديه موهبة كبيرة”.