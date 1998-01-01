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سواريز يكشف عن نصيحة جيرارد التي أنقذت مسيرته

الجمعة 15 مارس 2019 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
سواريز يكشف عن نصيحة جيرارد التي أنقذت مسيرته


وكالات / سما /

أكد الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة على فضل زميله السابق في ليفربول ستيفين جيرارد في ما وصله إليه خلال مسيرته الاحترافية، مشيراً إلى انه كان السبب وراء أهم قرار اتخذه منذ بداية مشواره.

وكشف سواريز عن النصيحة التي قدمها له جيرارد عندما كان يريد الرحيل عن صفوف ليفربول والانتقال إلى آرسنال عام 2013، حيث أخبره أنه لديه فرصة للعب لنادٍ أكبر مثل ريال مدريد أو برشلونة إن استمر لموسم آخر مع الريدز، وهو ما حدث بالفعل في صيف 2014.

وقال سواريز في تصريحات أبرزتها شبكة هو سكورد العالمية “كنت على وشك الذهاب لآرسنال، لكن جيرارد قال لي: أعدك انه لو بقيت هذا الموسم معنا سوف تنتقل في العام القادم إلى برشلونة أو ريال مدريد أو بايرن ميونخ أو أي فريق تريده، لا ترحل هذا العام لأنك لن تكون أفضل حالاً في آرسنال”.

وتابع “كانت هذه آخر محادثة أجريها قبل أن أخبر وكيل أعمالي أنني اتخذت قراري النهائي وأريد البقاء مع ليفربول.

وأنهى سواريز حديثه “أقنعتني كلماته في تلك اللحظة لأنها جاءت من شخص يهتم بي، كان يريد رعايتي، لقد رآني أعاني أثناء التدريب ورآني حزيناً، كانت كلمات من قائد حقيقي، وكان له تأثير حقيقي في تلك اللحظة، لقد ساعدني”.

#سواريز

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