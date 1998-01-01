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نتائج قرعة ربع نهائي الابطال تسفر عن مواجهات نارية

الجمعة 15 مارس 2019 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج قرعة ربع نهائي الابطال تسفر عن مواجهات نارية


وكالات / سما /

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي، داخل مدينة نيون السويسرية عن مواجهات مثيرة ستكون حافلة بالندية.

وتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال كل من يوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي وبورتو البرتغالي وبرشلونة الإسباني، بجانب 4 فرق من إنجلترا وهي مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وشهدت القرعة صدامًا ناريًا بين برشلونة ومانشستر يونايتد، كما حملت مواجهة إنجليزية خالصة بين توتنهام ومانشستر سيتي.

وجاءت نتيجة قرعة ربع النهائي كالآتي:-

المباراة (1) أياكس × يوفنتوس

المباراة (2) ليفربول × بورتو

المباراة (3) توتنهام × مانشستر سيتي

     


المباراة (4) برشلونة × مانشستر يونايتد 

فيما كانت نتيجة قرعة نصف النهائي على النحو التالي:-

الفائز من المباراة (3) × الفائز من المباراة (1)

الفائز من المباراة (4) × الفائز من المباراة (2)

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 9 و10 أبريل/نيسان المقبل، بينما العودة ستقام يومي 16، 17 من نفس الشهر.

أما ذهاب الدور نصف النهائي سيكون يومي 30 أبريل، والأول من مايو، بينما العودة يومي 7 و8 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

#برشلونة #قرعة #دوري الابطال

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