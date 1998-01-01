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الرئيس يدين الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

الجمعة 15 مارس 2019 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يدين الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا


رام الله / سما /

دان الرئيس محمود عباس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجدين في نيوزيلندا، صباح اليوم الجمعة، وأدى لسقوط عشرات الضحايا والمصابين من المصلين الآمنين، واصفا هذا العمل بالإجرامي والمروع والبشع.

وطالب الرئيس جميع دول العالم الوقوف في وجه هذا الإرهاب الأسود، وعدم التساهل مع الجماعات العنصرية التي تحرض على العنف والكراهية وبخاصة ضد الأجانب.

وأكد الرئيس مجددا "إدانتنا واستنكارنا لكل أشكال الإرهاب لموجه ضد المدنيين الأبرياء أيا كان مصدره أو جنسيته".

ودعا الرئيس، الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظنا وشعبنا وأمتنا من كل شر.

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