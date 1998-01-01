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مجدلاني يدين جريمة نيوزيلندا ويدعو للتصدي لخطر الافكار المتطرفة

الجمعة 15 مارس 2019 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أدان الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، الجريمة البشعة الارهابية، التي أدت لاستشهاد 49 مصلي واصابة العشرات، والتي قام بها متطرف أسترالي على جامعين إسلاميين في نيوزيلندا.

وقال، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، إن من يشعر بحجم الإرهاب والتطرف والجرائم الارهابية البشعة هو الشعب الفلسطيني الذي ترتكب ضده مثل هذه الجرائم وإرهاب الدولة المنظم من دولة الاحتلال، لذلك فإننا ندعو لمحاربة الارهاب والفكر المتطرف من أي جهة كانت، ونتضامن مع أهالي الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف مجدلاني: إن محاولة نشر الافكار المتطرفة والفوضى في العالم، وتصاعد اليمين المتطرف عبر الاحزاب في عدد من دول العالم، وفي المقدمة منها دولة الاحتلال، تتطلب من العالم أجمع التصدي لهذا الارهاب الذي بات يشكل خطرا على الكثير من الشعوب في العالم.

وتابع: هذا العمل الارهابي الاجرامي يذكرنا بمجزرة الحرم الابراهيمي التي ارتكابها متطرف صهيوني ضد المصلين ايضا، بالاضافة للعديد من جرائم المستوطنين ضد الاطفال والنساء والشيوخ.

#احمد مجدلاني

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