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القدس: الاحتلال يعتقل فتى ويصادر قميصه الخاص بالماراثون الفلسطيني

الجمعة 15 مارس 2019 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قبل ظهر اليوم الجمعة، الفتى المقدسي أحمد مصطفى -من سكان بلدة العيسوية وسط القدس- من شارع نابلس وسط المدينة وحوّلته الى أحد مراكزها في المدينة للتحقيق معه

وأكدت مصادر محلية ، ان الاحتلال احتجز الفتى أحمد في شارع نابلس قُبالة سور القدس من جهة باب العامود، وصادر قميصه الذي كان يرتديه والذي يحمل شعارات داعمة للماراثون الفلسطيني المناهض لماراثون الاحتلال في مدينة القدس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر اليوم الناشط المقدسي محمد أبو الحمص على خلفية دعوته المقدسيين الى المشاركة في الماراثون المقدسي صباح اليوم.

#الاحتلال

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