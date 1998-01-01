الاحتلال يغلق طريق الجلزون

البيرة / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة، طريق الجلزون الرئيس شمال البيرة بعد زعم الاحتلال اطلاق مسلحين النار على مستوطنة بيت ايل.

وذكر شهود عيان ، أن قوات الاحتلال انتشرت مساء أمس على الطريق الرئيس للمخيم وقامت بأعمال تفتيش وتمشيط بالقرب من المخيم، كما أغلقت البوابة الحديدية المحاذية للمستوطنة، وأقامت حاجزا على مدخل المخيم ومنعت المواطنين من عبور الطريق بحجة القيام بأعمال تمشيط، وأجبرت المواطنين على سلوك طريق بير زيت للوصول الى مدينتي رام الله والبيرة.

وذكرت مصادر اعلام عبرية امس، أن مسلحين اطلقوا النار باتجاه المستوطنة دون وقوع اصابات.