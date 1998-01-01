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صورة: رسالة وتحذير سفاح المسجدين للدولة العثمانية!

الجمعة 15 مارس 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: رسالة وتحذير سفاح المسجدين للدولة العثمانية!


وكالات

ترك منفذ الهجوم على مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، عبارات على سلاحه هاجم فيها الدولة العثمانية، والعنصر التركي.

ونشر الصحفي خير الدين الجابري على صفحته في "تويتر"، صورة قال إنها للسلاح الذي استخدم في الهجوم على المسجدين، أرفقها بترجمة للعبارات التي خطت عليه.

وبين العبارات: 

- Turcofagos التركي الفجّ

- 1683 فيينا: تاريخ معركة فيينا التي خسرتها الدولة العثمانية ووضعت حدا لتوسعها في أوروبا.

- وقف تقدم الأمويين الأندلسيين في أوروبا

- اللاجئون، أهلا بكم في الجحيم؟ الجولات السياحية 732.

كما كرس برينتون تارانت منفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا، جزءا من بيانه الذي يشرح فيه دوافع عمله الإرهابي، لتوجيه رسالة للأتراك، تتضمن تحذيرا من مغبة محاولة "استيطان الأراضي الأوروبية".

وكتب مخاطبا الأتراك: "يمكنكم العيش في سلام في أراضيكم.. في الضفة الشرقية للبوسفور، لكن إذا حاولتم العيش في الأراضي الأوروبية، في إي مكان غربي البوسفور، سنقتلكم وسنطردكم أنتم الصراصير من أراضينا".

وأضاف: "نحن قادمون إلى القسطنطينية وسنهدم كل المساجد والمآذن في المدينة. آيا صوفيا ستتحرر من المآذن وستكون القسطنطينية بحق ملكا مسيحيا من جديد. ارحلوا إلى أراضيكم طالما لا تزال لديكم الفرصة لذلك".

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كما ذكر سفاح نيوزيلندا أن أحد أهداف هجومه هو "دق إسفين بين أعضاء حلف الناتو الأوروبيين وتركيا، بهدف "إعادتها إلى مكانتها الطبيعية كقوة غريبة ومعادية".

وكان تارانت قد بث وقائع إطلاقه النار على المصلين أحد المسجدين على الهواء عبر موقع للتواصل الاجتماعي، وبلغت حصيلة ضحايا الهجوم، حسب المعلومات الأخيرة، 49 قتيلا و20 جريحا على الأقل.

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