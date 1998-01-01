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مهنا: على حماس الاعتذار للشعب الفلسطيني لقمع أمنها المتظاهرين ضد الغلاء امس

الجمعة 15 مارس 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مهنا: على حماس الاعتذار للشعب الفلسطيني لقمع أمنها المتظاهرين ضد الغلاء امس


غزة/سما/

طالب قيادي بارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حركة حماس، بعقد اجتماع سريع للقوى الوطنية الفلسطينية، لبحث حدثيْن خطيريْن، وبالاعتذار بعد اعتداء الأجهزة الأمنية بغزة، على مسيرات رافضة لغلاء الأسعار وفرض الضرائب بالقطاع.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، رباح مهنا، عبر حسابه في (فيسبوك): "حدث أمس حدثان خطيران في قطاع غزة: الأول، والأخطر "هو العدوان الإسرائيلي الواسع، وهذا العدوان الذي يؤكد أنه لافائدة من الاتفاق علي تفاهمات تهدئة أو هدنة أو وقف إطلاق النار مع هذا العدو الغادر".      

أما الثاني، المهم هو "قمع حماس البشع لمظاهرات الشعب الفلسطيني أمس المطالبة بوقف غلاء الأسعار والحياة الكريمة وهذا القمع الذي قامت به أجهزة قمع حماس مع المتظاهرين أثناء المسيرة ومع من اعتقل منهم".

وأضاف: "حاولت هذه الأجهرة إهانة الجمهور الفلسطيني بكل الوسائل، لذلك أدعو الى اجتماع سريع للقوى الوطنية الفلسطينية لبحث الموضوعين".

وتابع: "في هذا السياق الطلب من الأخوة في قيادة حماس الاعتذار الشديد للجمهور الفلسطيني عن هذا الفعل المشين ووقف كل الإجراءات القمعية السابقة واللاحقة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وكذلك تعهد حماس بوضع آليات لعدم تكرار هذا السلوك حتي نتوحد في مواجهة عدونا الصهيوني واستمرار معركتنا من اجل الحريه والاستقلال".

 

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