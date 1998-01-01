جيش الاحتلال : حماس أطلقت الصاروخين اتجاه تل أبيب بالخطأ

القدس المحتلة / سما /

قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، الجمعة، إن تقديراته تشير إلى أن إطلاق الصاروخين من قطاع غزة باتجاه منطقة تل أبيب، يوم أمس الخميس، جاء بالخطأ، وأنه لم تكن هناك نية لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاقها.

وشدد الجيش على أن "الرد" الإسرائيلي لم يأخذ بعين الاعتبار أن الصاروخين أطلقا بـ"الخطأ"، فيما قال إن الصاروخين من طراز "إم 75" محلي الصنع، والذي تنتجه كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وتوصلت سلطات الاحتلال الى هذه التقديرات قبل إطلاقها لسلسلة الغارات الجوية على قطاع غزة.