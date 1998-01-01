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باحث سعودي للمستوطنين: قلوبنا معكم ويجب تطهير غزة من الميليشيات

الجمعة 15 مارس 2019 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باحث سعودي للمستوطنين: قلوبنا معكم ويجب تطهير غزة من الميليشيات


وكالات

وجه الباحث السعودي عبد الحميد الحكيم مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية رسالة للمستوطنين عبر فيها عن تضامنه معهم في أعقاب قصف "تل أبيب" مساء الأمس.

 وقال الحكيم: "قلوبنا معكم ضد إرهاب إيران وميليشياتها في غزة، ونسأل الله أن يحمي إسرائيل وشعبها من الإرهاب الإيراني".

وأضاف الحكيم: "نحن معكم في خندق واحد، وعلى السلطة الفلسطينية أن تقوم بدورها باستنكار العمل الإجرامي والتنسيق مع خندق السلام لتطهير غزة من ميليشيات إيران، فالحياد يجعلها شريكة في الجريمة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يصرّح فيها الحكيم بتصريحات ضد المقاومة والشعب الفلسطيني وهو من المقربين من محمد بن سلمان.

 وأعلن في الماضي عن تأييده لفتح سفارة سعودية في "إسرائيل". وقال في مناسبة أخرى،  إن القدس لها رمزية عالية لدى اليهود ولهم حق فيها.

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